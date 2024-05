'Legalmente Loira' é nostálgico, divertido e relevante, diz atriz Myra Ruiz

"Legalmente Loira - O Musical" é uma coprodução do Atelier de Cultura e Instituto Artium de Cultura, que são os mesmos produtores de sucessos como "Wicked", "Matilda", "Cantando na Chuva" e "Evita Open Air".

Teatro musical no Brasil

Atriz estrelou EVITA Open Air Imagem: Divulgação/EVITA Open Air

Myra Ruiz, que é uma das grandes estrelas do teatro musical, comemora os avanços do mercado e a evolução das produções no Brasil. Com 13 musicais na carreira, ela já participou de "Evita", "Wicked", "In The Heights", "Nine" e "Matilda".

Acho que o mercado está muito especializado, professores excelentes, cada vez novos coreógrafos surgindo [...] Queria cada vez mais que a gente aquecesse um mercado brasileiro de teatro musical nacional. Histórias originais brasileiras. Eu quero começar a produzir, escrever um projeto autoral. Então quero fazer parte desse movimento de criar mais obras originais brasileiras.

A artista, que foi destaque na revista Forbes Brasil na lista 30 Under 30 (2017), também sonha em voltar para o audiovisual e lançar um projeto musical. A atriz foi protagonista da série "(Des)encontros" do canal Sony e fez sucesso com o show solo "Depois que a Cortina Fecha".