Teatro Oficina protesta contra Grupo Silvio Santos após fechamento de arcos

Oficina disse que "foi surpreendido por uma ação truculenta", enquanto está em curso uma ação de reintegração de posse da escada metálica. O Grupo Silvio Santos teve parecer favorável do MP para a retirada do item, mas "se antecipou à ação judicial, cometendo a retirada precipitada da escada, antes que a juíza expedisse o parecer final da reintegração de posse".

Já o advogado do teatro, Juca Novaes, afirmou que o teatro, na semana passada, requereu a suspensão da retirada da escada e do emparedamento dos arcos por 90 dias, devido ao aparecimento de novos fatos. "Em dezembro de 2023, num acordo celebrado entre Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo, se decidiu que parte dos recursos que integram ajuste judicial feito com a UnInove, seriam destinados à construção do tão desejado Parque do Rio Bixiga, exatamente na área do entorno do teatro, ou seja, exatamente a área onde se localiza a escada."

Grupo Silvio Santos mandou fechar arcos no Teatro Oficina Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Teatro vai recorrer à Justiça contra o GSS por possível violação a um patrimônio tombado. O posicionamento do MP em relação ao fechamento dos arcos é o de que se aguarde a autorização prévia dos órgãos responsáveis pelo tombamento.

Leandro Gras, presidente do Iphan-SP, em rede social, disse que o instituto responsável por proteger e promover o Patrimônio Cultural Brasileiro já foi acionado. "Será feita uma vistoria técnica e procederemos com as medidas determinadas pelas normas de preservação do patrimônio."

Briga por terreno