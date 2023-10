R$ 600, golpe: Marcos Oliveira enfrenta problemas financeiros há 7 anos

Marcos Oliveira, 67, o eterno Beiçola de "A Grande Família", vem enfrentando problemas financeiros ao longo dos últimos anos. O ator, que recentemente chegou a confirmar que estava de mudança para o Retiro dos Artista, desistiu após receber uma doação de R$ 50 mil da influenciadora digital Deolane Bezerra.

Marcos sofre com a falta de emprego e com uma fístula na ureta desde o fim de 2016. Em entrevista ao UOL na época, ele contou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo durante "A Grande Família", série que durou 14 anos.

"Não tenho dinheiro para pagar aluguel e as contas. Fiz dois empréstimos para sobreviver acreditando que acharia um trabalho logo. Estou juntando dinheiro para tentar pagar o aluguel desse mês. Se não pagar, daqui a pouco estou sendo despejado", disse.