César Mello vive santo no teatro: 'Homem negro resume espírito de guerra'

"Nem tudo está perdido"

A peça teatral mostra um papo filosófico entre São Francisco de Assis, que é do século 12 e 13, com o Papa Francisco - atual pontífice da Igreja Católica. "A gente quer uma dialética sobre a humanidade, sobre a vida, sobre os seres humanos, mas a gente não quer descarregar regra para ninguém, porque não é essa a ideia", explica César.

"Quem vem assistir o espetáculo, verá sobre a dialética da sociedade, sobre um novo olhar ou sobre a lembrança do olhar do Francisco, que é um olhar sobre a natureza, sobre o descanso mesmo", completa ele.

O cenário do espetáculo é numa lavandeiria para pessoas em situação de rua. César, no papel de São Francisco, debate com Paulo Gorgulho, o Papa, sobre como o mundo poderia estar melhor. "Francisco, esse morador de rua, chega na lavanderia e canta canções em Yorubá. Se você pegar os Yorubás, eles estavam no Egito há 15 mil anos antes de Cristo. Então, é esse lugar que a gente trouxe para o personagem, para poder dar terra, dar chão para ele, dar ancestralidade para ele".

Acho que emprestei muito para esse personagem a minha alegria. Sou muito solar, sou para fora, gosto de fora, gosto de mar, de praia.

César Mello

A parceria de trabalho com Paulo Gorgulho, nas palavras de César, é um diferencial, um encontro de almas. "Parceria nasceu fácil e realmente é um prazer estar com o Paulo no palco, porque é um ator muito aberto, muito disponível no palco. É muito bacana."