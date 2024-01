Ary Toledo conta que desmaiou de fome no começo da carreira: 'Sem dinheiro'

Com por volta de seis décadas de carreira, o comediante e ator Ary Toledo revelou, nesta quinta, 11, que passou por muita dificuldade no começo de sua jornada no mercado artístico, contando que, uma vez, desmaiou de fome no palco.

"Não tinha me alimentado, estava sem dinheiro para comer". Em conversa com Daniela Albuquerque, no programa "Sensacional" da Rede TV!, Toledo contou que, quando fez a peça "Quarto do Despejo", não tinha dinheiro para se alimentar.

"No intervalo, cuidaram de mim, me deram comida, um sanduíche. Melhorei e no segundo ato consegui voltar e terminar a minha parte", disse o ator.