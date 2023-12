Kid Bengala, esperma e confissões quentes: os momentos +18 de A Fazenda 15

Faltam poucos dias para a grande final de A Fazenda 2023 (Record), marcada para o dia 21 de dezembro.

Em meio a tretas, eliminações e romances, a temporada também foi marcada por comentários "para maiores", flertes, edredom e revelações picantes e sexuais.

Confira os destaques:

Sexo gravado. No Paiol, Erick Ricarte admitiu que "gosta de transar e filmar" seus atos sexuais.

Ejaculação e ménage. Kamila Simioni apontou que "engolia até a última gota de esperma" e Cariúcha confessou ter feito sexo com três pessoas.

Saudade do ex e preferência por pênis. Simioni disse que transaria com o ex-marido novamente, adiantou que precisava fazer sexo e pontuou que gostava do ato. "Gosto de sentir aquele trem gigante dentro da minha x*ta", acrescentou.

Brincadeira quente. Ao lado de Simioni, Jaquelline brincou sobre uma possível pegação entre as duas: "Eu sou atacante! Vai ser o fim das safadas! Vai ser o choque de xerecas".

Edredom. Após trocarem beijos e carícias, Jaquelline e Lucas movimentaram o edredom, assim como Nathalia e Yuri.

Longe do edredom. Simioni também pensou sobre movimentar o edredom com Jaquelline, mas hesitou por seu filho.

Amor ou sexo? André questionou os peões sobre o que achavam que era melhor.

Sunga e volume em xeque. Henrique não escapou e chamou a atenção dos telespectadores e dos confinados com o "volume" em seus shorts. Simioni até questionou o peão se não tinha levado uma sunga branca para o reality.

Kid Bengala. André brincou que gostaria de ser o Kid Bengala e WL afirmou: "Ser feliz e ganhar dinheiro fazendo o que ama".

Brincadeiras. Perguntada sobre sua comida favorita, Rachel Sheherazade brincou se era "comida ou ser comida".

Planejamentos. Após a desistência de Lucas, Jaque planejou um sexo "bem gostoso" com ele fora do confinamento.