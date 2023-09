'Na hora que eu sair, ele pode me comer', diz Simioni sobre ex-marido

Kamila Simioni pareceu nostálgica ao lembrar seu ex-marido em A Fazenda 2023 (RecordTV). A influenciadora confessou que voltaria a transar com o homem.

Saudade do ex? Simioni descreveu o ex-parceiro em conversa com Cariúcha, Kally e WL Guimarães, quando citou ainda ter desejo sexual por ele.

Kamila: "Ele é um pouquinho mais claro que a Cariúcha. Careca, raspa o cabelo. Gato!".

A influenciadora, então, se levantou do sofá onde estava sentada, e fez um gesto como se estivesse se masturbando.

WL: "Teu marido ou ex?".

Kamila: "Ah, sei lá! Meu ex. Eu ainda não me acostumei que ele é meu ex, gente. Calma".

Cariúcha: "Daqui a pouco volta quando você sair [do reality]. Vai ter recaída".

Kamila: "Se ele quisesse ter me comido antes de eu vir, eu daria. Só que, como a gente não entrou nesse assunto, aí não teve recaída. Mas, na hora que eu sair, se eu estiver querendo dar pra ele, ele pode me comer. Prefiro dar pra ele, que me comeu por seis anos direto, do que dar para qualquer um".

