Jaque e Lucas movimentam edredom em madrugada de A Fazenda

Depois de se beijarem na festa Brasil, da última sexta-feira (13) e dormirem juntos após o evento, Lucas e Jaquelline voltaram a se curtir na madrugada deste domingo (15) na sede de A Fazenda 2023 (Record).

O que aconteceu?

Os peões, que durante o dia interagiram apenas como bons amigos, voltaram a dividir a mesma cama à noite.

Os dois trocaram beijos e amassos no edredom, quando as luzes do cômodo já estavam apagadas.

No início, eles se beijaram com o edredom descoberto.

Na sequência, eles jogaram a peça por cima dos corpos.