A Fazenda 2023: Simioni explica por que não foi para edredom com Jaquelline

Em conversa com Yuri, WL e Lily em A Fazenda 2023 (Record), Simioni explicou o motivo de ainda avançado na relação com Jaquelline.

WL comentou: "Vocês ficam de fanfarronagem, as duas solteiras... Vão se divertir logo!"

Simioni se justificou: "Meu filho! Entendeu? Tenho que respeitar, ele está na faculdade. Já imaginou a zoeira? Se não fosse isso..."

Jaquelline: "Está de boa, a gente resolve lá fora!"

Simioni: "Ah, resolve muito! O dia que você sair, Jaque, meu pa* vai ficar duro te esperando!"

Família. João Victor, filho de Simioni, saiu em defesa da mãe após a aproximação com Jaquelline no reality. "Minha mãe tem que curtir! Se aparecer amanhã namorando mulher, casada com mulher, casada com homem, o que eu tenho a ver? Não vou me preocupar com isso!"

Relação. Simioni e Jaquelline se beijaram em uma das festas da sede. As peoas também já trocaram diversos flertes ao longo do confinamento.

