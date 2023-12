Kally acredita que rolou machismo na volta de Black em A Fazenda 2023

Kally Fonseca, participante eliminada de A Fazenda 2023 (RecordTV), participou do podcast Selfie Service e comentou sobre sua eliminação e a volta de Cezar Black da Roça.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

A cantora dá sua opinião sobre a última Roça. "Eu achei que o Brasil me tirou na semana passada e não era mais do que justo tirar ele [Cezar]. Não tô entendendo mais nada!", disse.

Ao ser questionada pelo apresentador se queria que Black tivesse saído, ela responde: "Claro, amigo!"

Lucas também pergunta se houve machismo do público ao eliminar ela e o enfermeiro não: "Acho, eu acho!

Fonseca opina sobre os motivos que levaram o ex-bbb a continuar: "O pedido de desculpas, a questão de ter voltado a falar com a Jaquelline também. A atitude dele no jogo que mudou!", respondeu ela.

Por fim, Selfie pergunta se Kally acredita no arrependimento de Black. "Foi os dois, foi racional e coração".

INJUSTO! Kally acha que Black deveria ter saído na roça de ontem, e a peoa disse até que deu uns votos 👀 #AFazenda #SelfieService pic.twitter.com/w2aCtOH3Br -- Selfie Service (@selfieservice_) December 8, 2023