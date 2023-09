A Fazenda 2023: Morador do Paiol admite que 'gosta de transar e filmar'

Na madrugada de hoje, em um papo com os outros integrantes do Paiol de A Fazenda 2023 (Record), Erick Ricarte afirmou que "gosta de transar e filmar" seus atos sexuais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confissão. "Tenho vídeos que dá para fazer um OnlyFans. Eu gosto de transar e de filmar. Pior ainda, deixo o telefone na mão do meu ex".

Nadja Pessoa aconselhou o participante. "Você sabe que isso é perigoso, né? Você é doido?".

Quem é Erick Ricarte?

Natural de Aracaju (Sergipe), Erick tem 32 anos e é ator e jornalista.

O morador do Paiol trabalhou no programa Pânico no Rádio (Jovem Pan) entre 2014 e 2016 — e afirma ter sido vítima de ataques homofóbicos, xenofóbicos e gordofóbicos neste período.

Erick participou da primeira temporada do A Grande Conquista (Record) e foi o terceiro participante a deixar a mansão.

Dinâmica do Paiol

10 celebridades disputam quatro vagas em A Fazenda 15.

Por meio de votação, o público escolherá quem vai se juntar ao elenco principal do programa.

A votação já está aberta e os nomes dos vencedores serão revelados nesta quinta-feira (21).