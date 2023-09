A Fazenda: Peões fazem revelações sexuais e PlayPlus corta câmeras

A manhã foi agitada em A Fazenda 15 (Record). O dia já começou com os peões fazendo revelações sexuais e o PlayPlus mudando as câmeras.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Durante o café da manhã, o papo esquentou e as peoas contaram suas aventuras sexuais.

Ejaculação. Quando questionada se engolia ou não o esperma, Kamila Simioni enfatizou: "Engulo até a última gotangulo até a última gota".

Ménage. Cariúcha também foi questionada sobre ter feito ou não sexo com mais de uma pessoa. Sem hesitar, famosa confirmou que fez "ménage à trois" — sexo envolvendo três pessoas.

Minutos antes de trazer à tona suas aventuras sexuais, Cariúcha revelou ter beijado Matheus Mazzafera.

Com as confissões, o PlayPlus cortou as câmeras. Ao invés de focar no papo íntimo, as câmeras começaram a registrar detalhes internos e externos da sede de A Fazenda 15.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem do elenco promete causar mais na nova edição? Resultado parcial Total de 974 votos 19,40% André Gonçalves imagem: Reprodução/Instagram 10,27% Cariúcha imagem: Reprodução/ Facebook 0,92% Darlan Cunha imagem: Reprodução/Instagram 0,51% Henrique Martins imagem: Reprodução/Instagram @martins_hs 2,36% Jaqueline Grohalski imagem: A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução) 6,47% Jenny Miranda imagem: Reprodução/Instagram 5,85% Kally Fonseca imagem: Reprodução/Instagram 8,01% Kamila Simioni imagem: Reprodução/Instagram 0,82% Lily Nobre imagem: Reprodução/Instagram 3,08% Lucas Souza imagem: Reprodução/Instagram 2,67% Márcia Fu imagem: Instagram/@marciafuoriginal 2,26% Nathalia Valente imagem: Reprodução: Instagram 26,90% Rachel Sheherazade imagem: Reprodução / Instagram 1,44% Radamés Martins imagem: Reprodução/Instagram 0,51% Tonzão Chagas imagem: Reprodução/TV Globo 3,18% Sander Mecca imagem: Edu Moraes/Record 2,46% Yuri Meirelles imagem: Reprodução/Instagram 2,87% WL Guimarães imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 974 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural