Claudia Raia em 'Terra e Paixão': Mãe de Luigi vai causar como ladra cômica

Segundo Claudia, a ladra vai mexer com as estruturas do folhetim, mas se forma cômica. "É uma personagem que vem para desvendar uma porção de coisas importantes, então, ela tem uma função dramática na história vindo pelo viés da comédia."

A atriz ainda disse ter se dado bem com o elenco desde o primeiro dia. "Fui recebida com tantos aplausos, honrarias, que sinceramente não sei nem se mereço. Mas saí com meu coração quentinho de amor. Revi meus amigos da vida inteira, Glorinha [Gloria Pires] e Tony [Ramos]. Foi uma delícia meu meu encontro com Rainer, sinergia absoluta."

