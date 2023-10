Xamã de retiro de Anitta já fez cantora ficar sem sexo e 'tratou' famosas

"Além de eu ser lua em libra com gêmeos, que já são signos de ar que pensam muito, eu entendi que teve dois trimestres [de sua gestação] que vieram energias de ar para mim. Então, no lugar de eu ter um ar, um fogo, uma terra e uma água, entrou um segundo ar."

Vitória Strada diz que passou a se conhecer melhor após consultas com Max Továr Imagem: Reprodução/Instagram

Eu conheci a Max através da Fernandinha Souza, que basicamente falou para mim que tinha descoberto uma chavinha que mudou a vida dela, e eu falei: que chave é essa? E ela me falou da Max, que foi quem decodificou, quem criou o mapa gestacional, que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Vitória Strada

Também foi Fernanda Souza quem fez a ponte entre Max Továr e Wanessa Camargo. A cantora, que já contou ter sofrido com síndrome do pânico, queria evitar medicamentos alopáticos e decidiu entrar em contato com a xamã após ter crises todos os dias por uma semana:

"Eu fui para um retiro que a Fê Souza me indicou e foi assim? A Max Továr me pegou pela mão e me tirou daquele lugar, me ajudou a sair daquele lugar. E aí eu fui com calma voltando a mim e voltando a entender que eu podia voltar para a minha sanidade. Já estava virando loucura, sua cabeça fica só no looping", contou Wanessa, no podcast PodDelas.

Wanessa Camargo tratou a síndrome do pânico com ajuda de xamã Imagem: Reprodução/Instagram

O maquiador Teo Jr também apresentou Max Továr a Ludmila Dayer. A atriz começou a se consultar com a xamã um ano antes de receber o diagnóstico de esclerose múltipla.