Thomaz Costa comemora 5 meses sem maconha e sexo: 'Só depois do casamento'

Thomaz Costa, 24, contou que está há cinco meses sem fumar maconha e sem fazer sexo.

O que aconteceu

O ator respondeu algumas perguntas nas redes sociais e falou sobre ter parado de fumar maconha. "Vai fazer 5 meses na semana que vem. Gravei um vídeo e assinei um contrato com Deus", afirmou nesta quinta-feira (31).

Na sequência, o artista disse que está sem fazer sexo, mas que já sentiu vontade de transar. "Isso é mais um propósito que fiz com Deus. Inclusive, vai fazer 5 meses também. Estou nesse propósito firme e forte. Só depois do casamento. Já senti vontade, mas é uma vontade total da carne. Tenho certeza que não demoraria dois minutos para me arrepender se eu errasse".