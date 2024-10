Anitta mostra 'ultrassom' macabro após foto de gravidez; o que pode vir aí?

O mistério de Anitta em relação às publicações gerou expectativa dos fãs. Muitos acreditam que a estratégia faz parte da divulgação de sua nova colaboração com o cantor canadense The Weeknd. No ultrassom, inclusive, há uma data: 30 de outubro de 2024.

A faixa foi revelada durante a passagem do cantor por São Paulo, em setembro. Chamada "São Paulo", a versão ao vivo da música, disponível no canal de YouTube de The Weeknd, já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

The Weeknd interagiu com a cantora. Tanto na foto com a barriga falsa como no ultrassom macabro, o canadense deixou comentários, gerando ainda mais expectativa nos fãs.