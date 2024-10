O que está por trás de 'gravidez' de Anitta: entenda projeto com The Weeknd

Anitta, 31, surpreendeu os fãs ao aparecer com barriga de grávida em fotos no Instagram. Mas a cantora não está gestante de verdade, trata-se de suspense para sua parceria com The Weeknd, 34.

O que se sabe sobre o projeto

The Weeknd e Anitta vão lançar juntos "São Paulo", faixa que deverá estar presente em "Hurry Up Tomorrow", sexto álbum de estúdio do cantor. A brasileira e o norte-americano já deram uma amostra do que está por vir em setembro, quando a funkeira subiu ao palco durante show de The Weeknd na capital paulista.

Versão oficial da música será disponibilizada nas plataformas de streaming nesta quarta-feira (30). Anitta já havia dado pistas da data de lançamento, que foi confirmada nesta terça-feira (29) pelo próprio norte-americano.