Tata Werneck exalta Rafa Vitti na hora do sexo e diz se abriria relação

Tata Werneck, 40, que é casada com Rafael Vitti, 27, abriu uma caixinha de perguntas nos seus Stories do Instagram, na noite de ontem, para interagir com os fãs.

A atriz, que está no ar em "Terra e Paixão" (Globo), assim como o marido, que interpreta Hélio, foi questionada por um seguidor se sente ciúmes do ator com Petra (Debora Ozório).

"Não só não sinto ciúmes como outro dia assisti. Percorri toda a gengiva e ali foi", disse Tata, com bom humor.