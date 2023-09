Após sexo com Agatha, Antônio planeja término com Irene em 'Terra e Paixão'

Antônio (Tony Ramos) está totalmente caidinho por Agatha (Eliane Giardini) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Após fazer sexo com a ex, o fazendeiro começará a planejar o fim de seu casamento com Irene (Gloria Pires).

Nos próximos capítulos do folhetim, Antônio irá até o quarto de Agatha na pousada para conversar com a ex-mulher. O que seria uma conversa amistosa acabará em um beijo apaixonado, e o fazendeiro logo levará a golpista para a cama.

No dia seguinte, entre trocas de juras de amor, Antônio provará estar seduzido pela golpista. Sem estar ciente das reais intenções de Agatha, o pai de Caio (Cauã Reymond) vai confessar novamente os seus sentimentos e dizer que está cogitando pedir o divórcio.