Ex-bailarina do Faustão vendeu foto da sola do pé por R$ 2 mil

Natacha Horana, 31, ex-bailarina do Faustão, revelou que já vendeu um pack de cinco fotos da sola do seu pé pelo valor de R$ 2 mil.

"Eu entrei numa plataforma nova e lá já chegaram me pedindo foto do pé. Eles pediram um pack com cinco fotos do meu pé! Aí eu dei esse valor de 2 mil reais e eles pagaram na hora, nem titubearam. O mais louco foi que depois eu percebi que eles não queriam uma foto do pé, que é um fetiche até comum, né? Eles queriam da sola! Isso que eu achei mais engraçado", conta.

A ex-musa da Mocidade e da Gaviões da Fiel, no último Carnaval, que acumula 1 milhão de seguidores no Instagram, compartilhou que frequentemente recebe pedidos inusitados.

Segundo ela, os seguidores estavam dispostos a pagar pelos registros, independente da quantia que fosse oferecida.