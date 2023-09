Kelvin viaja com empresário e deixa Ramiro de luto em 'Terra e Paixão'

A nova carreira de Kelvin (Diego Martins) como cantor deixará Ramiro (Amaury Lorenzo) de luto em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. O funcionário de Nice (Alexandra Richter) viajará para São Paulo ao lado do empresário Frank (Ivo Gandra), enquanto o capanga de Antônio (Tony Ramos) ficará desolado sem a presença do amigo.

Casal favorito dos fãs do folhetim, Kelvin e Ramiro ficarão alguns meses afastados após o baixinho receber um convite para fazer turnê internacional. Nos próximos capítulos, o peão deixará clara a sua tristeza com a partida do seu "Kevinho".

Para piorar a situação, Ramiro passou a sentir ciúmes de Frank quando viu o empresário se interessar pelo talento de Kelvin. Apesar do baixinho ser declaradamente apaixonado pelo peão, Ramiro ainda é incapaz de assumir seus sentimentos pelo amigo.