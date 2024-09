Publicidade Quarta-feira, 04/09/2024 Travis Scott se apresenta no dia 11; e The Weeknd, no dia 7, ambos em São Paulo Kevin Winter/Getty Images e Samir Hussein/WireImage The Weeknd e Travis Scott: São Paulo tem dois megashows em cinco dias José Norberto Flesch The Weeknd canta em São Paulo no sábado, feriado de 7 de setembro. Quatro dias depois, Travis Scott também se apresenta na cidade. São dois dos maiores megashows do ano, na mesma cidade, em um período de cinco dias. O show do canadense The Weeknd é inédito. Segundo a produção, ele vai mostrar no estádio MorumBIS uma produção nunca vista em nenhuma parte do mundo. Haverá transmissão pelo YouTube. O cantor volta ao Brasil menos de um ano após passar pelo país com a turnê 'After Hours Til Dawn 2022/2023', que rodou o mundo com mais de 60 datas esgotadas em estádios e foi vista por mais de 3 milhões de pessoas. The Weeknd fez dois shows em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado. Já a apresentação de Travis Scott é um sideshow do Rock in Rio. O rapper americano é o headliner da noite de abertura do festival, em 13 de setembro, já com ingressos esgotados e mostra sua megaprodução no Allianz Parque, na quarta (11). Os shows de Scott em São Paulo e no Rio de Janeiro integram a turnê 'Circus Maximus', que começou em junho, na Europa. Ele fica na estrada até o mês que vem, quando se apresenta na Nova Zelândia. Headliner É a segunda vez seguida que Scott vem ao país para ser headliner de um festival. Ele fechou a segunda noite do Primavera Sound brasileiro de 2022, em São Paulo, no Anhembi. Ainda há ingressos tanto para o show de The Weeknd como para a apresentação de Travis Scott em São Paulo. A venda para ambos é realizada pelo site Ticketmaster. Lulu, Paralamas e O Terno estrelam o Coala de 2024 Com diversidade musical ainda maior que na edição do ano passado, o Coala Festival de 2024 leva ao palco do Memorial da América Latina, em São Paulo, shows de O Terno (sexta), Lulu Santos (foto, sábado) e Planet Hemp (domingo), entre outros. Nos três dias, o evento apresenta ainda encontros como Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes (sexta), e Sandra Sá, Hyldon e Tássia Reis (sábado).Também estão na programação o show 'Olho de Peixe', com Lenine e Suzano; e a participação de Criolo em show de Tulipa Ruiz. O festival ainda terá veteranos como João Bosco e Boca Livre, entre outros. Divulgação Festival em Floripa reúne 4 festas eletrônicas em 3 dias Quatro festivais em um. É o que entrega o Winter Play, em Florianópolis, de sexta a domingo. A edição 2024 do evento de música eletrônica toma três espaços da cidade. Na sexta, os DJs Edo Krause & Pic Schmitz tocam na Posh by The Botanist, na Posh Club. Na tarde do sábado, Bruno Be e Nezello, entre outros, são atrações da Safari Beach Sunset by Corona, no Safari Beach. À noite acontece a Belvedere, principal festa do evento, no Music Park, com a argentina Sofi Castañon (foto) e o belga Maxi Meraki como destaques. Ainda tem a After Party no Terraza, dentro do Music Park, às 6h de domingo. ESTRELA DA CASA Com 11,76% dos votos, Califfa é o 3º eliminado do reality musical da Globo Califfa foi o terceiro eliminado do Estrela da Casa (Globo). O participante recebeu 11,76% dos votos na terceira batalha musical do reality show musical. Nick Cruz teve 33,01%, e Nicole Louise, a mais votada, ganhou 55,23% da preferência do público. O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus à competição. A eliminação ocorreu após uma apresentação ao vivo dos três participantes. ESTRELA DA CASA Com 11,76% dos votos, Califfa é o 3º eliminado do reality musical da Globo Califfa foi o terceiro eliminado do Estrela da Casa (Globo). O participante recebeu 11,76% dos votos na terceira batalha musical do reality show musical. Nick Cruz teve 33,01%, e Nicole Louise, a mais votada, ganhou 55,23% da preferência do público. O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus à competição. A eliminação ocorreu após uma apresentação ao vivo dos três participantes. Além deles, Unna X e Ramalho, os vencedores das dinâmicas da semana, subiram ao palco para cantar para todo o Brasil. FRASE DA SEMANA A cantora canadense Alessia Cara, conhecida por hits como 'Scars to Your Beautiful' Tim Mosenfelder/Getty Images Eu te amo, Brazil! Obrigada por tudo Alessia Cara Cantora ficou sabendo do bloqueio do X (ex-Twitter) no Brasil e mandou mensagem de carinho aos fãs ROLÊ NOS FESTIVAIS SP reacende 'febre do surfe' dos anos 1980 e 1990 com Australian Connection Primavera Sound 2024 é cancelado no Brasil por 'dificuldades externas' Will Smith é anunciado como atração no Rock in Rio: 'Música é amor antigo' IMAGEM DA SEMANA Fãs do NCT Dream iluminam de verde neon roda-gigante do parque Villa-Lobos, em São Paulo Camila Monteiro/UOL Rafael Strabelli/Espaço Unimed Playlist Splash fez uma seleção de canções de artistas que estão no lineup do Coala. O festival de música brasileira acontece na sexta, sábado e domingo, em São Paulo. Ouça PROGRAME-SE! Tico Santa Cruz, do Detonautas; banda faz show acústico na sexta, em São Paulo Mauricio Santana/Getty Images Quinta Xantoné Blacq - Blue Note SP (São Paulo) Sexta Cold Cave - Carioca Club (São Paulo)

Detonautas - show acústico - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Bruno Boncini - Audio (São Paulo)

Boogarins - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Yago Oproprio - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Xantoné Blacq - Blue Note Rio (Rio de Janeiro)

Engenheiros Sem Crea, com Augusto Licks e Carlos Maltz - Brasuca (Campinas - SP) Sexta, sábado e domingo Coala Festival (O Terno, Adriana Calcanhoto + Arnaldo Antunes, Lenine + Suzano, Boca Livre e Silvia Machete na sexta; Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Sandra Sá + Hyldon + Tássia Reis, João Bosco, Bebé e Tulipa Ruiz convida Criolo no sábado; Planet Hemp, Yago Oproprio, Timbalada + Afrocidade, 5 a Seco, Xande canta Caetano, Joyce Alane, Mariana Aydar + Mestrinho no domingo) - Memorial da América Latina (São Paulo)

Sepultura - Espaço Unimed (São Paulo)

Winter Play (Edo Krause & Pic Schmitz, Antdot e Tiago Kuhnen na sexta; Antônio Oliva, Sarah Stenzel, Bruno Be, Hoo e Nezello no sábado à tarde; Maxi Meraki, Sofi Castañon, Ckto, Diego Druck, Dyve e Moser no sábado à noite; Alaikke, Ricardo Lin e Vykk na after party, no domingo) - Posh, Safari Beach e Music Park (Florianópolis)

. Sexta, sábado e nos dias 13 e 14/9 Rodeio Itu Festival 2024 (Jorge & Mateus e Dennis no dia 6; Ana Castela, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi no dia 7; Luan Santana, Fernando & Sorocaba e Fiduma & Jeca no dia 13; Victor & Leo, Luísa Sonza e Mariana & Mateus no dia 14) - Arena Itu (Itu - SP) Publicidade Maria Bethânia e Caetano Veloso, que se apresentam no Mineirão, em Belo Horizonte Lana Pinho/Divulgação Sábado The Weeknd - Estádio do MorumBIS (São Paulo)

Riot - Mirage (Limeira - SP)

Bruno Boncini - Arena (Santos - SP)

Engenheiros Sem Crea, com Augusto Licks e Carlos Maltz - Hard Rock Café (Ribeirão Preto - SP)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Estádio do Mineirão (Belo Horizonte)

Natiruts - Arena Fonte Nova (Salvador) Sábado e domingo Dead Fish - Sesc 24 de Maio (São Paulo)

Flavio Venturini - Sesc Pompeia (São Paulo) Sábado e terça Lang Lang - Sala São Paulo (São Paulo) Domingo Riot - Manifesto (São Paulo)

Engenheiros Sem Crea, com Augusto Licks e Carlos Maltz - Carioca Club (São Paulo) Quarta Travis Scott - Allianz Parque (São Paulo)

Festival Se Rasgum (Céu e outros na quarta; Carlinhos Carneiro, Death Brega e outros no dia 12; Clair, Móbile Lunar e outros no dia 13: Marcia Griffiths, DIIV, Novos Baianos e outros no dia 14) - Music Park, Píer das Onze Janelas, Teatro Margarida Schivasappa e Nabêra (Belém)