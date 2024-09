Primavera Sound 2024 é cancelado no Brasil por 'dificuldades externas'

Apesar do cancelamento neste ano, a organização afirmou que os "laços com a América Latina não terminam aqui". "Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que [esse reencontro] aconteça o mais rápido possível."

Quem já comprou ingresso pode se informar sobre devolução por meio do site da Early Bird, indicado pela organização (https://www.primaverasound.com/pt/sao-paulo/reembolso-early-bird).

O Primavera Sound 2024 seria realizado no Autódromo de Interlagos em dezembro. Na edição de 2023, apresentaram-se nomes como The Killers, Pet Shop Boys, The Cure, Carly Rae Jepsen, entre outros. Naquele ano, o festival recebeu 100 mil pessoas nos dois dias de evento.