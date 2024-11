Quarta-feira, 06/11/2024 O rapper Ja Rule, que se apresenta no festival Encontro das Tribos no domingo, no Estádio do Canindé, em São Paulo Paras Griffin/Getty Images Ja Rule, Erykah Badu, Mateus Aleluia: fim de semana tem 5 festivais em 4 cidades José Norberto Flesch De sexta a domingo, artistas como Ja Rule, Erykah Badu e Mateus Aleluia estarão em palcos do país. O período tem cinco festivais em quatro cidades. São Paulo abriga dois dos cinco eventos: Encontro das Tribos e Balaclava Fest. O primeiro junta no lineup Soja, Marcelo Falcão, Criolo, L7nnon, Djonga, Black Alien e outros no sábado; Ja Rule, Pitty, Planta e Raiz, Fresno, CPM 22 e mais atrações no domingo, no Estádio do Canindé. Assinante UOL paga meia ou tem 20% de desconto no open bar! Dinosaur Jr., banda americana costumeiramente associada ao movimento grunge dos anos 1990, é o headliner do Balaclava Fest, que acontece no domingo, no Tokio Marine Hall. Tocam ainda Badbadnotgood e Water From Your Eyes, entre outros. Erykah Badu é estrela de dois festivais. Canta na sexta, no Rock The Mountain, em Petrópolis (RJ), e no sábado no Afropunk, em Salvador. O evento fluminense reúne ainda Djonga e Fat Family, entre outros, na sexta. No sábado e domingo há shows de Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Matuê, Joelma, Nando Reis e Mart'nália, além de outras atrações. O Rock The Mountain terá ainda um segundo fim de semana de programação, nos dias 16 e 17 de novembro. O Parque de Exposições, em Salvador, recebe o Afropunk. No sábado, além de Badu, apresentam-se Duquesa, Jorge Aragão, Planet Hemp e outros. Lianne La Havas, que fará shows também em São Paulo — um abrindo para Lenny Kravitz, outro solo —, é uma das atrações do domingo, que tem ainda Fat Family cantando Tim Maia, Ebony, Timbalada e outros. São Luís (MA) ganhou um novo festival em 2024. Com toda a programação gratuita, a primeira edição do Carcará Sesc de Música reúne ações formativas na quinta e shows na sexta e no sábado. Mel Nascimento e Raiz Tribal estão entre as atrações de sexta. Mateus Aleluia, Beto Ehong, Luana Flores e outros artistas cantam no sábado. Encontro das Tribos Sábado e domingo, 13h

Estádio do Canindé, São Paulo

Ingressos: Guiche Web Balaclava Fest Domingo, 15h

Tokio Marine Hall, São Paulo

Ingressos: Ingresse Rock The Mountain Sexta, 18h; sábado e domingo, 11h

Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, Petrópolis (RJ)

Ingressos: Sympla (sexta) e Sympla (fim de semana) Afropunk Brasil Sábado e domingo, 16h

Parque de Exposições, Salvador

Ingressos: Sympla 1º Carcará Festival Sesc de Música Quinta, a partir das 8h; sexta e sábado, 19h

Sesc Deodoro e Praça das Mercês, São Luís (MA)

Gratuito Publicidade Rony Hernandes Liniker faz o primeiro de 3 shows esgotados em SP A turnê que promove o álbum 'Caju', de Liniker, começa com show na sexta, em São Paulo, no Espaço Unimed. A apresentação, assim como outras duas datas extras na casa, nos dias 13 e 19, estão com ingressos esgotados. Van Campos/AgNews Ludmilla monta palco no Centro Esportivo Tietê Após cancelar turnê nacional, Ludmilla voltou a fazer shows da série Numanice, e com sucesso. Ela marcou duas apresentações em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê. A de sábado está esgotada, há ingressos para domingo. BATE-PAPO COM SPLASH Snoop Dogg comemora colaboração com Fortnite: 'Minha marca é a diversão' Após hit 'Chico', Luísa Sonza mira carreira internacional: 'Não tem limite' Roberto de Carvalho redescobre vida sem Rita Lee: 'Antidepressivo; terapia' FRASE DA SEMANA O cantor Shawn Mendes durante show no Rock in Rio de 2024; ele volta a se apresentar no país em março de 2025 Wagner Meier/Getty Images Se algo acontecesse com a minha família ou se algo acontecesse comigo, ela provavelmente seria a primeira pessoa para quem eu ligaria. Nosso relacionamento está me ensinando o que o amor significa, de uma forma grandiosa Shawn Mendes Cantor falou sobre seu relacionamento com a cantora Camila Cabello IMAGEM DA SEMANA Chris Martin cai em alçapão durante show na Austrália Reprodução Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Victor Moriyama/Getty Images Playlist Ouça canções de artistas do Encontro das Tribos. A seleção inclui músicas de atrações internacionais e nacionais (como Pitty, foto), que acontece no fim de semana. Ouça FIQUE ATENTO! Oasis/Divulgação Oasis anuncia dois shows em São Paulo Serão nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, em São Paulo, os esperados shows do Oasis no Brasil. Conhecida por clássicos como 'Wonderwall' e 'Don't Look Back in Anger', a banda inglesa comandada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, que voltou à ativa para turnê mundial, vai tocar no Estádio Morumbis. A venda para o público em geral abre na quarta (13), no site Ticketmaster. BPM Entertainment/Divulgação Taemin, do Shinee, fará show no Brasil Taemin será o primeiro astro do k-pop a vir ao Brasil em 2025, até o momento. O integrante do Shinee marcou um show único no país no dia 1º de fevereiro. A apresentação, que integra a turnê mundial Ephemeral Gaze, está agendada para o Vibra São Paulo. No ano passado, o cantor, ator e dançarino de 31 anos lançou o EP 'Guilty'. Reinaldo Canato/UOL Uriah Heep vem com turnê de despedida ao país Mais uma turnê mundial de despedida tem parada no Brasil. Desta vez é o Uriah Heep que decidiu se aposentar. A banda de rock inglesa (na foto, o vocalista Bernie Shaw) começa a série de show do adeus em fevereiro e, em abril, chega ao país. Vem tocar no Rio de Janeiro (9/4), Porto Alegre (10/4), São Paulo (11/4), Curitiba (12/4) e Belo Horizonte (13/4). PROGRAME-SE! Tom Chaplin, vocalista do Keane, durante show recente no México; a banda chega ao Brasil para shows no Rio e em São Paulo Medios y Media/Getty Images Quinta Keane - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Static-X e Dope - Terra SP (São Paulo)

Busted - Cine Joia (São Paulo)

Carvin Jones - House of Legends (São Paulo)

Silvia Machete, com participação de Peter Buck - Casa Natura Musical (São Paulo)

Zélia Duncan - Blue Note SP (São Paulo)

Rico Dalasam - grátis - Sesc Piracicaba (Piracicaba - SP) Quinta, sexta e sábado 1º Carcará Festival Sesc de Música, com ações formativas gratuitas na quinta (7); e shows gratuitos de Mel Nascimento, Raiz Tribal e outros na sexta (8); Mateus Aleluia, Beto Ehong, Luana Flores e outros no sábado (9) - Praça das Mercês e Sesc Deodoro (São Luís - MA) Sexta Roberto Carlos - Classic Hall (Recife)

Busted - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Blitz e Lobão - Qualistage (Rio de Janeiro)

Filipe Ret - Espaço Hall (Rio de Janeiro)

Otto - show dos 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" - CWB Hall (Curitiba)

Oingo Boingo Former Members - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Francisco, el Hombre - Opinião (Porto Alegre)

Asphyx - Mister Rock (Belo Horizonte)

Nando Reis - Espaço Patrick Ribeiro (Vitória - ES)

Liniker - Espaço Unimed (São Paulo)

Devotos - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Mahmundi - Sesc Pompeia (São Paulo)

Evinha (Trio Esperança) - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Jam Festival (Omar Coleman + Igor Prado, Fred Sunwalk + convidados, e Maria Orfina + Camila Kerr) - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Supercombo - Sesc Piracicaba (Piracicaba - SP) Sexta, sábado, domingo; e dias 16 e 17/11 Rock The Mountain (Erykah Badu, Djonga, Fat Family e outros na sexta (8); mais Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Matuê, Joelma, Nando Reis, Mart'nália e outros no primeiro fim de semana) - Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Petrópolis - RJ) Paralamas do Sucesso durante show no Rock in Rio; no sábado, a banda toca em Piracicaba, no interior de São Paulo Mauro Pimentel/AFP Sábado Keane - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Movements - Vip Station (São Paulo)

Asphyx - Carioca Club (São Paulo)

Water From Your Eyes, terraplana, Mundo Video e Gal Go - Casa Rockambole (São Paulo)

Guilherme Arantes e Ed Motta - Sala São Paulo (São Paulo)

Samuca e a Selva - Sesc Pompeia (São Paulo)

Ava Rocha - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Vanguart - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Junior - Multi Arena (Campinas - SP)

Paralamas do Sucesso - Clube do Sindicato dos Metalúrgicos - Piracicaba (SP)

Almir Sater - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Oingo Boingo Former Members - Stage Music Park (Florianópolis)

Gilsons - Concha Acústica (Salvador)

Picture - CWB Hall (Curitiba)

Carvin Jones - Espaço Villa Rica (Londrina - PR)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena BRB (Brasília)

Silva - Iguatemi Hall (Fortaleza)

Tasha & Tracie - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo Encontro das Tribos (Soja, Marcelo Falcão, Criolo, L7nnon, Djonga, Black Alien e outros no sábado; Ja Rule, Pitty, Planta e Raiz, Fresno, CPM 22 e outros no domingo) - Estádio do Canindé (São Paulo)

Afropunk Brasil, com Erykah Badu, Duquesa, Jorge Aragão, Planet Hemp e outros no sábado; Lianne La Havas, Fat Family canta Tim Maia, Ebony, Timbalada e outros no domingo - Parque de Exposições (Salvador)

TRAGO (Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz) - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Tuyo - Sesc Bom Retiro (São Paulo) Domingo Balaclava Fest (Dinosaur Jr., Badbadnotgood, Water From Your Eyes e outros) - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Converge - Cine Joia (São Paulo)

Picture - Manifesto (São Paulo)

Ludmilla - Centro Esportivo Tietê (São Paulo)

Zé Geraldo - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Biquini + Ira - Multi Arena (Campinas - SP)

Movements - Tork n' Roll (Curitiba)

Supercombo - Opinião (Porto Alegre) Segunda Dirkschneider - Carioca Club (São Paulo) Terça Jerry Cantrell - Audio (São Paulo)

Ne Obliviscaris - Carioca Club (São Paulo)

Carvin Jones - Jokers (Curitiba) Quarta Satyricon - Carioca Club (São Paulo)

Chelsea Grin - Hangar 110 (São Paulo)

Carvin Jones - John Bull (Florianópolis)

Forgotten Boys - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)