Após hit 'Chico', Luísa Sonza mira carreira internacional: 'Não tem limite'

Logo no início, a primeira sequência do show trouxe músicas e coreografias de tirar o fôlego, como "A Dona Aranha" e "Anaconda" — nem Luísa aguenta. "Vou dar uma sentada porque esse inicio de show é babado. Vou tapar os peitos [com o violão] porque tenho pouco? Tô conversando com vocês para dar uma descansada", disse antes de prosseguir.

Foi o mesmo show que ela apresentou no Rock in Rio, no entanto, mais espontâneo. Show foi muito conversado e improvisado em alguns momentos. Chegou a pegar um quadro de uma fã e colocar no centro do cenário do palco. Também homenageou Marília Mendonça a capella e, antes da música "Onde É Que Deu Errado", fez pegadinha com os músicos, parando e começando a faixa três vezes. "O artista estragando próprio show", disse ela, arrancando risada dos fãs.

Em outro momento descontraído, o público entoou em coro "ei, Chico, vai tomar no c*", quando Luísa surpreendeu e pediu para parar. "Ei, gente, pelo amor Deus. Dez anos depois. Já deu, tá ótimo", afirmou ela, pedindo para o público parar com o insulto ao ex-namorado.

No bis, Luísa atendeu pedidos de fãs e cantou oito músicas extras, incluindo "Pior Versão de Mim", parceria com Jorge & Matheus que nunca havia feito ao vivo. "Romance Em Cena" (feat Marina Sena), "Bêbada Favorita" (feat Maiara & Maraisa), "You Don't Know Me"(feat Caetano Veloso) e "Interesseira" também entraram para o setlist extra. "O show oficial já acabou. Esse aqui é nosso after", brincou ela.

Setlist

1. Campo de morango

2. A dona aranha

3. ANACONDA

4. TOMA

5. MODO TURBO

6. Luísa manequim

7. MULHER DO ANO XD

8. Sagrado profano

9. melhor sozinha

10. Graveto (Marília Mendonça cover)

11. Onde é que deu errado?

12. La muerte

13. penhasco.

14. Penhasco2

15. Chico

16. Iguaria

17. Principalmente me sinto arrasada

18. Surreal

19. Hotel caro

20. Rough (com La Cruz)

21. FRÍO (com Cruz cover)

22. Sou musa do verão

23. sentaDONA (remix)

24. CACHORRINHAS

25. BRABA

26. Lança menina

27. Carnificina