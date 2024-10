Assinante UOL paga meia ou tem desconto no open bar em festival com Ja Rule

O Encontro das Tribos é um festival de música brasileiro que mistura estilos como rap, reggae e rock. O evento é considerado um dos maiores festivais alternativos do país.

Assinante UOL pode optar por ter 50% de desconto na pista comum ou front stage ou 20% de desconto no open bar (clique nos links para ver o passo a passo para o resgate).

A edição 2024 do Encontro das Tribos em São Paulo será nos dias 9 e 10 de novembro, no Estádio do Canindé. Entre as atrações já confirmadas estão Soja, Ja Rule, Pitty, Marcelo Falcão, Criolo, L7NNON, Djonga, CPM 22 e Fresno.