Quarta-feira, 01/01/2025 Christina Aguilera, headliner do Festival CarnaUOL 2025, no dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque Denise Truscello/Getty Images Christina, Olivia, Tool: 2025 terá muitos artistas que nunca vieram ao Brasil José Norberto Flesch Nunca se viu tanto artista internacional fazendo shows no Brasil. Mas 2025 terá uma peculiaridade: vários nomes já confirmados nunca vieram ao país. Christina Aguilera, Olivia Rodrigo e Tool, entre outros, vão aparecer por aqui ainda no primeiro trimestre e sossegar os fãs que pedem por eles há tempos. Christina Aguilera, ou Xtina, como também é conhecida, é a primeira da leva de inéditos a desembarcar por aqui. A popstar vem como headliner do CarnaUOL, festival que toma o Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. No CarnaUOL, a cantora encabeça uma programação que tem ainda o jamaicano Sean Paul e o top DJ norte-americano Steve Aoki. Ana Castela, Matuê e Belo, entre outros, formam o lineup nacional. Revelação do pop em 2023, Olivia Rodrigo vem em março para o Lollapalooza Brasil e faz também um show em Curitiba. Aos 21 anos, a jovem norte-americana explodiu com o álbum 'Guts', há dois anos. Tool é outra atração inédita no país que o Lolla foi buscar. O curioso é que a banda de rock tem 35 anos de carreira e nunca tinha vindo. E vai tirar mais que um atraso quase duplamente. Dois meses depois do Lolla, o baterista Danny Carey vai voltar ao Brasil como integrante do Beat, projeto com integrantes do King Crimson. Acompanhado do guitarrista Steve Vai, o grupo foi criado para tocar o repertório do Crimson dos anos 1980. Mercado alternativo Mesmo no mercado de shows fora de estádios e arenas, em especial para o público indie e fãs de música latina, 2025 terá atrações inéditas. O Ezra Collective vem em fevereiro e toca em São Paulo. Formada há nove anos, a banda inglesa funde jazz, soul e rap. Com mais de 20 anos de carreira e público enorme na América do Sul, a chilena Mon Laferte nunca tinha vindo ao Brasil. A lacuna será preenchida em março, quando ela chega para um show em São Paulo. Publicidade Divulgação Sescs de SP reabrem com MPB e heavy metal Adriana Calcanhotto (foto), no Sesc Vila Mariana; Fundo de Quintal, no Sesc Pompeia; e Rosa Passos, no Sesc Bom Retiro estão entre as primeiras atrações de unidades do Sesc em São Paulo, em 2025. Os três artistas se apresentam nos respectivos Sescs de sexta a domingo. Zeca Baleiro sobe ao palco do Sesc Pinheiros no sábado e no domingo. No Sesc Belenzinho, a banda gaúcha de heavy metal Krisiun toca na sexta e no sábado. Eduardo Martins/AgNews Búzios recebe L7NNON, Jota Quest e Armandinho A programação de shows em praias do litoral do país continua forte, e nesta semana, a de Búzios (RJ) se destaca. Na quinta, L7NNON (foto) se apresenta na Fishbone. No mesmo local tem show do Jota Quest, na sexta, e de Armandinho, no sábado. Os shows encerram programação que a casa denominou Semana de Réveillon. A Privilège, outra casa da cidade do litoral fluminense, tem, na sexta, TZ da Coronel. BATE-PAPO COM SPLASH Dexter: 'O rap sempre trocou uma ideia comigo, era o pai que eu não tinha' Ludmilla mostra show do Coachella em Duque de Caxias: 'Lugar onde tudo começou' Fabiano quer preservar infância de filha cantora: 'Ela tem vida de criança' FRASE DA SEMANA O cantor britânico Chris Martin, vocalista do Coldplay Getty Images Somos quatro homens brancos de classe média da Inglaterra. Merecemos aguentar umas merd*s pelo que nosso povo fez. Há razões pelas quais tocamos ao redor do mundo, e algumas não são saudáveis Chris Martin Vocalista comenta sobre o Coldplay ser um 'alvo muito fácil' para os haters. IMAGEM DA SEMANA Matuê destrói cenário de camarim após show em Brasília; clique na foto para ler reportagem Reprodução / Twitter Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Christopher Polk/Getty Images Playlist Ouça canções de artistas que virão ao Brasil pela primeira vez em 2025. A seleção inclui músicas das cantoras Christina Aguilera e Olivia Rodrigo (foto); e da banda Tool, entre outros. Ouça FIQUE ATENTO! Victor Chapetta/AgNews Caetano Veloso será headliner do 3º dia do Coala O Coala Festival de 2025 já definiu seu headliner do terceiro dia. Caetano Veloso vai fechar a programação do domingo, 7 de setembro. O restante do lineup não foi divulgado. É a segunda vez que Caetano faz show no evento. Ele foi uma das atrações da edição de 2017. Repordução / Instagram Plebe Rude celebra 40 anos de 'Concreto' 'O Concreto Já Rachou', clássico do Plebe Rude, completa 40 anos em 2026, mas a banda brasiliense (na foto, o vocalista e guitarrista Philippe Seabra) já marca shows para celebrar o 40º aniversário do álbum. A Plebe toca em Curitiba no dia 14 de fevereiro, no CWB Hall. Reprodução / Instagram Supercombo vai tocar 'Amianto' em Fortaleza Comemorar aniversário de álbum marcante da carreira também é algo que, como outras bandas, o Supercombo (na foto, o vocalista Leo Ramos) vai fazer. O quarteto marcou show no Ophera, em Fortaleza, no dia 15 de março, para celebrar os dez anos de 'Amianto'. PROGRAME-SE Filipe Ret durante show no Rock in Rio de 2024; artista canta sexta e sábado no Espírito Santo Wagner Meier/Getty Images Quinta L7NNON - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Buchecha - P12 Parador (Jurerê - Florianópolis) Quinta e sábado Jack-E - Posh Club (Florianópolis) Sexta Carl Cox - Surreal (Balneário Camboriú - SC)

Jota Quest - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

TZ da Coronel - Privilège (Búzios - RJ)

Filipe Ret - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Rashid - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) Sexta e sábado Krisiun - Sesc Belenzinho - (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Adriana Calcanhotto - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Fundo de Quintal - Sesc Pompeia (São Paulo)

Rosa Passos - Sesc Bom Retiro (São Paulo) O DJ Mochakk, nome artístico do sorocabano Pedro Maia, toca na Laroc do Guarujá (SP), no sábado Matheus Massarotti/Divulgação Sábado Alok e Henry Freitas - P12 (Guarapari - ES)

(Guarapari - ES) Alexandre Pires - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Mais (Guarapari - ES) Filipe Ret - Auê Guriri (São Mateus - ES)

Armandinho - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

- (Praia de - Búzios, RJ) Mochakk - Laroc (Guarujá - SP)

Left to Die - Toinha (Brasília) Sábado e domingo Zeca Baleiro - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Pedro Mariano - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) Domingo Left to Die - Rock Experience (Rio de Janeiro) Segunda Abertura do festival Universo Spanta (Bloco Spanta, Encontros Casuais - com Mosquito e Inácio Rios -, Arlindinho - participação especial - Marquinho Sathan + convidados) - Marina da Glória (Rio de Janeiro) Quarta Left to Die - Gravador Pub (Porto Alegre) Publicidade Compartilhar essa edição