Matuê destrói cenário de camarim após show em Brasília

Matuê, 31, apareceu destruindo um camarim após um show no Estádio Mané Garrincha, na madrugada desta segunda-feira (23), em Brasília.

O que aconteceu

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o rapper aparece quebrando as estruturas do camarim e jogando bebida nos outros membros de sua equipe. A situação aconteceu no festival 30PRAUM, organizado pela empresa que o artista é sócio.

Com a repercussão, o perfil oficial da produtora explicou o ocorrido. "Ele é dono do evento e de todo o camarim, pop Isso foi só uma brincadeira após um ano repleto de sucesso do rapper"