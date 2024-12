Ludmilla mostra show do Coachella em Caxias: 'É o lugar onde tudo começou'

Na noite de sexta (20), Ludmilla apresentou em Duque de Caxias (RJ), sua cidade natal, um show gratuito para comemorar o aniversário de 81 anos do município. A apresentação foi especial: ela fez referência a sua performance no Coachella deste ano, incluindo o icônico look preto com colete dourado. Foi momento de nostalgia para Lud e seus conterrâneos.

O que aconteceu

Ludmilla, que saiu da baixada fluminense, entregou um repertório que transitou entre os grandes sucessos de sua carreira. "Voltar para casa tem um sabor especial. Caxias é o lugar onde tudo começou, onde os meus sonhos começaram a ganhar forma. Estar aqui hoje, trazendo esse show para vocês, é uma maneira de agradecer por tudo."

No Coachella, o show de Ludmilla contou com um áudio especial de Beyoncé como ato de abertura. O show em Caxias também marcou exatamente um ano do encontro das duas em Salvador, durante a passagem da diva norte-americana pelo Brasil, para divulgar o filme sobre a turnê "Renaissance".