Quarta-feira, 16/10/2024 Marcelo D2 no show do Planet Hemp no Rock in Rio 2024; no sábado, a banda toca em São José dos Campos Vans Bumbeers/Divulgação Rock in Rio De Planet Hemp a Pitty: interior de São Paulo concentra atrações José Norberto Flesch É um fim de semana para ver shows no interior de São Paulo. Tem Planet Hemp, Pitty, Di Ferrero, Supersuckers, Pato Banton... Cidades próximas e não tão próximas à capital paulista concentram festivais e apresentações solo, no sábado e domingo. Há dois grandes festivais. Em São José dos Campos, no Palácio Sunset, Planet Hemp, Pitty, Humberto Gessinger, Frejat, Biquini, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Blitz, Paulo Ricardo, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Velhas Virgens e Plebe Rude tocam no Hora do Rock, no sábado (19). Já o Lucky Friends Rodeo, em Sorocaba, tem dois dias de programação. Supersuckers, Jimmy London & Rats, Klingonz, Zumbis do Espaço, Reverend Beat Man e outros tocam no sábado; Michale Graves, Hillbilly Rawhide, Peter Pan Speedrock, Freeborn Brothers, Jayke Orvis & Bullshit Brothers fazem shows no domingo (20). Outro festival é o POW, no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, que nem é um evento de música (foco é inovação e tecnologia), mas tem shows, e de graça. Di Ferrero se apresenta no sábado, e Gabriel O Pensador no domingo. Também em Ribeirão Preto, Ana Carolina mostra o show 'Ana Canta Cássia' no Multiplan Hall, no sábado. Como indica o nome do espetáculo, que tem feito sucesso em várias cidades, ela interpreta no palco canções de Cássia Eller. Em meio a tudo isso, Pato Banton faz show em Campinas, no sábado, no Brasuca Multicultural. Pertinho da capital Cidades mais próximas da capital também abrigam grandes atrações. The Wailers faz show em São Bernardo do Campo no sábado, no Estância Alto da Serra, em noite que tem ainda Armandinho, Maneva e Alma Djem. Se nada disso te interessar, ainda tem Adriana Calcanhotto em Santos, no sábado, no Blue Med. Publicidade Daniel Ramalho/AFP Mada, em Natal, tem Pitty, BaianaSystem e Fresno A edição de 26 anos do Mada (sigla para Música Alimento da Alma), na Arena das Dunas, em Natal, reúne os shows de Xande de Pilares (cantando repertório de Caetano Veloso), Pitty, Duda Beat, BK, Ana Frango Elétrico e outros nesta sexta (18), primeira noite do festival. No sábado, o evento, um dos mais cultuados do Nordeste, tem atrações como BaianaSystem, Djonga, FBC, Fresno e Duquesa. Carlos Castro/Europa Press via Getty Images Slipknot encabeça Knotfest nas duas noites, no Allianz O Knotfest Brasil de 2024 tem o mesmo headliner nas duas noites. O Slipknot, criador do festival, toca no sábado e no domingo em São Paulo, no Allianz Parque. Na primeira noite o lineup se completa com Mudvayne, Amon Amarth, Meshuggah, Dragonforce e outros. No domingo, fazem shows as bandas Bad Omens, Baby Metal e P.O.D, e o cantor Till Lindemann (do Rammstein), entre outros. Sem confinamento e para todo o Brasil: TOCA procura novo talento musical UOL Sem confinamento e para todo o Brasil: TOCA procura novo talento musical Atenção, artistas independentes de todo país! O TOCA está atrás de um novo talento brasileiro. Você faz música e sonha em mostrar seu trabalho para todo o Brasil? Então não perca as inscrições para o TOCA Revela, o Reality, competição musical para revelar um novo talento.



Os apresentadores Larissa Luz e Arapê Malik explicam tudo sobre a dinâmica do primeiro reality musical criado para as redes sociais, sem confinamento (clique aqui e saiba mais) -- você pode participar de qualquer lugar do Brasil, desde que seja músico independente e tenha músicas autorais. Leia mais BATE-PAPO COM SPLASH 'Quero emocionar': Lary sobre projeto próprio, após compor para Iza e Ivete Com Arnaldo, Vitor Araújo explica como 'criou' baixo com piano: 'Liberdade' Turma do Pagode fala sobre fase boa do gênero: 'Atingimos outros mercados' A cantora cubana, naturalizada norte-americana, Camila Cabello Reprodução/Twitter De nada, filhos da p*ta Camila Cabello Em meio a polêmica sobre integrar suposto trio amoroso com Shawn Mendes e Sabrina Carpenter, cantora comentou sobre terem feito músicas para ela Publicidade IMAGEM DA SEMANA Chitãozinho & Xororó entram de surpresa em show de Bruno Mars Reprodução Jeff Hahne/Getty Images Playlist Ouça músicas de atrações do Knotfest Brasil de 2024. Splash preparou um 'esquenta' com temas de várias bandas dos dois dias do festival, como a Mudvayne (foto). Leia mais FIQUE ATENTO! Roberto Filho/Brazil News Coldplay marca volta ao Brasil Responsável por uma das turnês internacionais de maior sucesso no Brasil em 2023, o Coldplay já marcou seu retorno ao país. A banda britânica vem no final de 2025, em datas que estão sendo desenhadas no período novembro/dezembro. O time comandado pelo vocalista Chris Martin promove o álbum 'Moon Music', lançado neste mês. Ale Frata/Codigo19/Folhapress The Pretenders entra no C6 Fest Vai ter 'Back on The Chain Gang' e 'Don't Get Me Wrong' ao vivo em São Paulo. The Pretenders, que gravou estes clássicos hits dos anos 1980, entra na programação do C6 Fest de 2025. A banda liderada pela vocalista Chrissie Hynde é a segunda atração anunciada do evento. O C6 será nos dias 22, 23, 24 e 25 de maio, e terá também a dupla francesa Air. Reprodução/ Instagram Mudhoney fará shows no país A agenda de shows internacionais de 2025 no Brasil ganha um dos maiores nomes da cena grunge dos anos 1990. O Mudhoney vem ao país em março. Toca em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em SP será no Cine Joia, no dia 21/3, com a banda Apnea, que tem o baterista Boka, do Ratos de Porão, como convidada. PROGRAME-SE! Lucas Silveira, da Fresno, durante show no Turá 2024; a banda faz show solo na sexta, em São Paulo, e toca no sábado, em Natal, no festival Mada Van Campos/AgNews Quinta Soul Rebel Music Festival (The Wailers e Pato Baton) - AABB (Brasília)

Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art - show de gravação do DVD 'Samba 90 Graus' - Espaço Unimed (São Paulo)

Otto - Teatro das Artes (São Paulo)

Black Alien - Opinião (Porto Alegre) Sexta Visions of Rock (Metalucifer e outros) - Vip Station (São Paulo)

Supersuckers, Peter Pan Speedrock e The Mullet Monster Mafia - Jai Club (São Paulo)

Fresno - Espaço Unimed (São Paulo)

89 Halloween Rock Fest (Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 anos, Supla, Black Circle e Almanak) - Sonora Garden (São Paulo)

Eddie - show dos 35 anos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Tássia Reis - Sesc Pompeia (São Paulo)

Golpe de Estado - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Roupa Nova - Red Eventos (Jaguariúna - SP)

Adriana Calcanhotto - Teatro Polytheama (Jundiaí - SP)

The Wailers, Marcelo Falcão e Pato Banton - Live (Curitiba)

Napalm Death - Botequim (Belém)

Shawn James - Mister Rock (Belo Horizonte) Sexta e sábado Mada (Xande canta Caetano, Pitty, Duda Beat, BK, Ana Frango Elétrico e outros na sexta; BaianaSystem, Djonga, FBC, Fresno, Duquesa e outros no sábado) - Arena das Dunas (Natal) Sexta, sábado e domingo Oswaldo Montenegro - Teatro Bradesco (São Paulo) - esgotado Publicidade Paul McCartney durante apresentação em São Paulo, em 2023; ex-beatle se despede de sua nova turnê no país com show no sábado, em Florianópolis Marcos Hermes/Divulgação Sábado Paul McCartney - Estádio da Ressacada (Florianópolis)

H2O - Fabrique (São Paulo)

Michale Graves e The Moors - Hangar 110 (São Paulo)

Comgás Transforma! (Simoninha, Yamandu Costa, Tritony; e Cavalo e Panda) - grátis - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Fábio Jr. - Vibra (São Paulo)

Gloria Groove - Espaço Unimed (São Paulo)

The Wailers, Armandinho, Maneva e Alma Djem - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

Pato Banton - Brasuca Multicultural (Campinas - SP)

Hora do Rock (Planet Hemp, Pitty, Humberto Gessinger, Frejat, Biquini, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Blitz, Paulo Ricardo, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Velhas Virgens e Plebe Rude) - Palácio Sunset (São José dos Campos - SP)

Ana canta Cássia - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Adriana Calcanhotto - Blue Med (Santos - SP)

Napalm Death - Baladinha Club (Fortaleza)

Natiruts - Studio 5 (Manaus)

Supercombo - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Luísa Sonza - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo Bruno Mars - Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Knotfest (Slipknot, Mudvayne, Amon Amarth, Meshuggah, Dragonforce e outros no sábado; Slipknot, Bad Omens, Till Lindemann, Babymetal, P.O.D. e outros no domingo) - Allianz Parque (São Paulo)

Lucky Friends Rodeo (Supersuckers, Jimmy London & Rats, Klingonz, Zumbis do Espaço, Reverend Beat Man e outros no sábado; Michale Graves, Hillbilly Rawhide, Peter Pan Speedrock, Freeborn Brothers, Jayke Orvis & Bullshit Brothers e outros no domingo) - Arena Lucky Friends (Sorocaba - SP)

POW Festival, com show de Gabriel O Pensador no domingo - grátis - A Fábrica (Ribeirão Preto) Domingo The Wailers, Pato Banton e Mato Seco - Espaço Unimed (São Paulo)

Jane e Herondy - shows dos 50 anos de carreira - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Napalm Death - Estelita (Recife)

H2O - Basement (Curitiba) Segunda Babymetal - Audio (São Paulo) Terça P.O.D - Tork 'n' Roll (Curitiba)

Petra e Bride - Teatro Bom Jesus (Curitiba)

Napalm Death - Mister Rock (Belo Horizonte) Quarta Mother Mother - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Voluntários da Pátria, com participação de Nasi - show comemora os 40 anos do álbum homônimo, lançado em 1984 - Sesc Pompeia (São Paulo)

P.O.D - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Napalm Death - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Petra e Bride - Teatro CIEE ou Teatro Amrigs (Porto Alegre) Compartilhar essa edição