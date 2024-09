O meme 'Come to Brazil' funcionou tanto que Bruno Mars volta na semana que vem ao país, e desta vez para 15 shows, a maior parte deles em estádios. É a maior atração pop internacional de 2024, um ano após o Brasil receber outros nomes gigantes da música, como Coldplay, Taylor Swift, Paul McCartney (que também retorna este ano) e RBD. Após ser headliner de duas noites do The Town, em 2023, o próprio Mars aproveitou o meme e fez sua própria versão de 'Come to Brazil', algo que estourou nas redes e o tornou ainda mais conhecido e idolatrado no país. Bruninho, como passou a ser carinhosamente chamado,.faz seu primeiro show de retorno na terça, em São Paulo, em uma apresentação no Tokio Marine Hall fechada para fãs que ajudaram o Rio Grande do Sul. Ainda há ingressos para alguns dos demais shows. Detentor de hits como 'When I Was Your Man', 'Locked Out of Heaven' e 'Just the Way You Are', o popstar não se chama nem Bruno, nem Mars. Peter Gene Hernandez nasceu em Honolulu, no Havaí, e por algum motivo seu pai o achava parecido com o lutador italiano de wrestling Bruno Sammartino. O Mars, que significa 'Marte', em inglês, ele adotou porque as garotas diziam que ele era 'de outro planeta'. São Paulo 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro

Estádio MorumBIS

A partir de R$ 235 Rio de Janeiro 16, 19 e 20 de outubro

Estádio Nilton Santos (Engenhão)

A partir de R$ 275 Brasília 26 e 27 de outubro

Arena BRB Mané Garrincha

A partir de R$ 275 Curitiba 31 de outubro e 1 de novembro

Estádio Couto Pereira

A partir de R$ 325 Belo Horizonte 5 de novembro

Estádio Mineirão

A partir de R$ 440 Venda para todos os shows: Ticketmaster