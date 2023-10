Publicado no Brasil em 2021 pela Todavia, com tradução de Safa Jubran, em "Detalhe Menor" Adania resgata um episódio histórico para entregar ao leitor um breve romance sobre como palestinos vêm sendo trucidados há décadas. Em 1949, soldados israelenses com a missão de demarcar a fronteira com o Egito passavam um pente-fino no sudoeste de Neguev, "limpando-o dos remanescentes árabes".

Entre dunas "monótonas" e "taciturnas", isolados em meio à areia que tudo suga, sob o sol pesado ou o céu salpicado por estrelas (a descrição do cenário é outro detalhe da obra e ajuda a emular no texto a morosidade do deserto), os militares aniquilam os que veem como inimigos e aprisionam uma jovem árabe. Sem chance alguma de defesa, ela será humilhada, violentada e, enfim, assassinada pelos oficiais de Israel.

"Detalhe Menor" é dividido em duas partes. Na primeira, temos o relato desse crime que ocorreu enquanto mais de 700 mil palestinos eram expulsos de suas terras. Na segunda, décadas depois, uma mulher que vive em Ramallah, na Cisjordânia, é atraída pelo caso e decide tentar investigar mais a fundo os abusos sofridos e a morte da garota.

Essa pesquisadora vive em meio a explosões, a edifícios detonados, num "lugar dominado pelo estrondo da ocupação e pelas contínuas matanças". É ela que levará o leitor para uma breve viagem por territórios dominados pelos israelenses, áreas em que apenas determinadas pessoas são aceitas e onde são muitos os entraves a dificultar a circulação dos indesejados. A personagem sabe: ali, falar em árabe pode significar um risco para a sua vida.

Transmitir para o leitor o medo constante que chega a atabalhoar as ideias dessa mulher é um dos méritos de Adania. Ao longo da leitura podemos captar o temor de quem perambula por uma área hostil. Com um emaranhado de arbitrariedades e intimidações, a autora dá forma literária a uma violência contínua (intensificada em determinados momentos, como temos visto) que perdura por mais de meio século.

Entre os milhares de mortos nos últimos dias, aliás, pelo menos uma escritora foi vítima dos bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza: a também palestina Heba Abu Nada.