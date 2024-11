Nelson Rodrigues para Clarice Lispector: o que mais importa é a solidão

Estão em "Clarice Lispector Entrevista", livro que acaba de ganhar uma nova edição pela Rocco com 35 papos a mais do que a edição passada, publicada em 2007. Desta vez, são 83 conversas tocadas por Clarice e publicadas nas revistas Manchete e Fatos & Fotos e no livro "De Corpo Inteiro", que reuniu também material produzido para o Jornal do Brasil.

É um volume que abre com outra entrevista com escritor. Nelson Rodrigues insiste na ideia da solidão durante o papo que teve com Clarice em 1968. "É a solidão", responde ao ser perguntado sobre a coisa mais importante para um indivíduo. Por outro lado, julgava que o amor é o que há de mais importante para o mundo.

Juntando um ponto com outro, Nelson fala para Clarice do amor por Lúcia, sua esposa. "Você se referiu à solidão. Você se sente um homem só?", pergunta a escritora. E assim se sai o dramaturgo:

"Do ponto de vista amoroso, eu encontrei Lúcia. E é preciso especificar: a grande, a perfeita solidão exige uma companhia ideal". Por isso que, mais adiante, Nelson afirma não ter a vida pessoal atrapalhada pelo sucesso: "Não interfere justamente porque eu e Lúcia fundamos a nossa solidão".

