Netflix x estúdios: a guerra dos grupos de mídia por esportes ao vivo

A jogada da Netflix

Seja como for, a grande atenção do momento é em relação ao movimento da Netflix.

A gigante do streaming conta com um plano com publicidade desde o ano passado, mas a adesão ainda é considerada fraca - tanto do mercado publicitário, quanto de assinantes em potencial. Transmissões esportivas são a esperança para mudar esse jogo.

'Drive to Survive', sobre os bastidores da F1, é o grande exemplo do momento dos esportes no streaming Imagem: Divulgação/Netflix

Não é de hoje que a Netflix está de olho nos esportes. A diferença é que a empresa não começou com as exibições ao vivo, mas sim mostrando os bastidores. Foi o início de uma febre dos documentários esportivos, levando a uma verdadeira inundação de conteúdo com esse modelo — e a um impulso em algumas categorias esportivas, notadamente a Fórmula 1 (que é retratada em "Drive to Survive"). Chegou a hora do próximo passo.

Em janeiro, a WWE (uma mistura de encenação com luta, em uma zona cinzenta do que é ou não esporte) assinou um acordo de US$ 5 bilhões (quase R$ 25 bilhões) para ser parcialmente transmitida em tempo real pela Netflix. A liga é uma propriedade da TKO, que também é a dona do UFC.