Consumo de vídeo segue forte no Brasil, com TV tradicional mantendo reinado

Quanto à concorrência com vídeos curtos em smartphones, como TikTok e Reels, Adriana afirma que cada formato tem seu papel. Segundo ela, o consumidor prefere o conforto da tela grande para conteúdos longos, enquanto para aqueles gerados por outros usuários a escolha tende a ser o smartphone. A especialista ressalta que a experiência e a interação influenciam diretamente onde ele será assistido.

Qual é o futuro?

A pesquisa da Kantar divulgada no evento do IAB Brasil traz uma outra revelação crucial: já são 18,5% do público que assiste a apenas os serviços de vídeo online em um dia típico. Do outro lado, 24,9% veem apenas os canais lineares "legados".

Adriana Favaro destaca que a indústria está em transformação, com novos pontos de contato, modelos de negócios e formatos emergindo. A TV paga, por exemplo, enfrenta desafios como a pirataria e novas formas de acesso proporcionadas pelos aparelhos conectados. "Neste ambiente de complementaridade e fluidez, a TV por assinatura desempenha um papel complementar junto a outros pontos de contato com o consumidor", diz.

Qual será o futuro da TV paga? Imagem: Getty Images/iStockphoto

A visão diverge daquela da Samsung, como compartilhou Aline Jabbour, diretora de Desenvolvimento de Negócios para América Latina da marca, em uma entrevista para esta coluna em junho. No papo, a executiva afirmou que vê os canais Fast (lineares e grátis, mas via internet) como os substitutos da televisão paga: "Não é agora, mas vamos chegar ao momento em que as pessoas vão refletir se vale a pena pagar por esses canais lineares ou tê-los de uma forma gratuita e mais abrangente".