Cada uma a seu modo, Netflix e Amazon transformam streaming em TV a cabo

Se de um lado o usuário perde a experiência singular de cada serviço, do outro ele ganha um lugar único para visitar quando quer assistir a alguma coisa, além de ter uma cobrança centralizada. Há também a opção Loja, para alugar e comprar filmes, que é especialmente útil para ver aqueles clássicos que não estão em nenhum streaming por assinatura ou para filmes realmente recentes, que acabaram de sair do cinema (ainda que com preços mais salgados).

Quem é um pouco mais velho vai se lembrar muito bem de outro tipo de serviço que prometia ser um agregador de canais, oferecendo também filmes que acabaram de sair do cinema - o que, na época, era chamado de pay-per-view. Pois é, ela mesma: a TV paga.

Louise Faleiros, gerente do Prime Video no Brasil, em apresentação para a imprensa Imagem: Divulgação/Amazon

Essa não é, necessariamente, uma crítica. Até a própria Amazon está, ainda que timidamente, usando esse comparativo em seu discurso. E está funcionando. De acordo com informações de bastidores obtidas pela coluna, há casos em que esses parceiros conseguem um volume maior de assinaturas dentro do serviço da Amazon do que nos próprios apps individuais.

Até porque a base instalada da gigante do e-commerce é de dar inveja. No mesmo evento, a empresa informou que tem uma audiência de "20 milhões de pessoas por mês no Brasil". A Amazon não deu muitos detalhes sobre a métrica usada, mas é possível acreditar que eles estão contabilizando múltiplos espectadores únicos dentro de cada conta.

Seja como for, a coluna apurou que o número fez burburinho no mercado. Por um lado, causa preocupação - ainda mais porque a Amazon pode oferecer um pacote barato para fidelizar o consumidor com o objetivo de fazê-lo gastar mais na loja online, com o Prime Video funcionando como parte da estratégia de captação e retenção do público. Ao mesmo tempo, ter tanta gente navegando em um mesmo lugar facilita a vida de quem quer vender o seu canal dentro da plataforma;