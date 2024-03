Streaming com pé no Brasil desafia operadoras para ressuscitar a TV paga

Renato Svirsky informa que a startup investiu "apenas" R$ 2 milhões na operação brasileira — e, com isso, já está disponível em todo o território nacional, via internet.

'Zapeando'

Ao abrir o app do Zapping, o usuário se depara com um universo já conhecido. Sai de cena a tela cheia de opções do que assistir, formato introduzido pela Netflix, e entra em cena aquele formato tradicional, de mudar de canal e conferir uma programação linear e "ao vivo". "É a experiência que as pessoas já sabem. Quem nunca ficou perdido em carrosséis por horas e horas?", questiona Svirsky.

Isso não significa que seja apenas mais do mesmo. Uma das novidades exclusivas da plataforma, com potencial para impactar o setor, é o "Modo Turbo". Com essa opção ativada, o delay ("atraso") no sinal é reduzido, proporcionando uma experiência mais imediata. Ou seja, acaba com aquela história do seu vizinho comemorar o gol enquanto você está vendo a bola ainda no meio de campo.

O problema surge devido à divisão da transmissão em segmentos grandes, enviados aos dispositivos para prevenir travamentos e mensagens de "carregando" em conexões instáveis. Com o "Modo Turbo" ativado, a Zapping reduz esses segmentos, diminuindo o atraso, mas também sobrecarregando a infraestrutura - incluindo a do usuário. Assim, o resultado final depende da qualidade da conexão do assinante.

"A gente não controla a internet", esclarece o executivo. Porém, em condições ideais, o atraso pode ser reduzido de até um minuto para aproximadamente oito segundos. "Deixamos toda a infraestrutura preparada".