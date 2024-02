Dubladores lutam por regulamentação do uso da IA: 'Risco de perda cultural'

Há também casos, principalmente no humor, nos quais os textos precisam ser totalmente adaptados para continuarem entretendo no novo idioma. Afinal, uma piada alemã ou norte-americana nem sempre fará sentido para o público do Brasil.

Quem melhor nos representa do que nós mesmos, como humanos? [...] A voz conecta e comove, cativa, aproxima e cria identidade com quem assiste. Ângela Couto

Remuneração na berlinda

Outra pendência no uso da IA na dublagem fica por conta do pagamento de direitos, inclusive os conexos. No exemplo da clonagem de voz, a dúvida é se os intérpretes originais deveriam ou não serem remunerados pelas localizações em outras línguas.

Wendel Bezerra é o dublador de atores e personagens como Bob Esponja, Goku, Robert Pattinson e diversos outros Imagem: Instagram/Reprodução

"Você precisa da autorização legal do ator original", acredita Bezerra, que adiciona as complicações ligadas a essa necessidade. "Vocês já viram os créditos de um filme? Quantas pessoas têm, quantas pessoas falam? Você tem que fazer isso no filme inteiro, em todas as pessoas que estão no restaurante, em todas as pessoas que estão na cena de briga, em todas as pessoas que estão na rua, em todas as pessoas que estão num bar, num estádio de futebol? Não é simples, não é fácil e talvez não seja economicamente viável."