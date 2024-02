Justiça rejeita pedido de dano moral e material de Melhem contra Calabresa

Ele deixou a chefia de Humor da Globo em março de 2020. Cinco meses depois, a emissora o demitiu, e afirmou que foi em comum acordo, sem mencionar os casos de assédio.

Em janeiro de 2021, Melhem foi à Justiça contra Dani Calabresa pedindo uma indenização de R$ 200 mil em danos morais.

Em julho de 2021, o Ministério Público encaminhou a denúncia criminal à Deam, que instaurou inquérito.

Em julho de 2022, a Globo encerrou o contrato fixo com Calabresa após sete anos.

Em maio de 2023, a revista Veja publicou um trecho do processo de ação do MPT-RJ contra a Globo, em que a defesa da emissora afirma que constatou "a inadequação do comportamento do artista com os seus subordinados, mas não foi possível comprovar de maneira irrefutável a prática deliberada de assédio sexual".