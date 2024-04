Está rolando! Marina Sena e Juliano Floss engatam romance; saiba detalhes

Ainda de acordo com fontes da coluna, Marina não quis que o relacionamento se tornasse público até o momento por conta da consideração a Vivi, ex de Juliano. As duas se tornaram amigas. Os três fazem parte do grupinho de Anitta.

Os perfis de "fofoca" nas redes sociais já vêm noticiando a proximidade de Marina e Juliano. Segundo o perfil Gossip da Fama, a cantora e Vivi deixaram de se seguir recentemente por conta do relacionamento com o tiktoker.

Pessoas próximas ao novo casal dizem que os dois "se parecem muito" e dividem muitos gostos em comum.

Procurados pela coluna, Marina e Juliano não comentaram sobre o romance. O espaço segue em aberto.