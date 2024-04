Liziane de A Grande Conquista contará em doc drama vivido com Chris Brown

Liziane Gutierrez, participante de A Grande Conquista 2 que vem causando logo na primeira semana do programa, gravou, antes do confinamento no reality da Record, uma participação em um documentário sobre mulheres que supostamente foram agredidas por Chris Brown.

Com exclusividade a esta coluna de Splash, a assessoria da socialite enviou fotos dos bastidores e contou que Liziane foi convidada pela rede americana de televisão Investigation Discovery.

A participação no documentário teria sido gravada em fevereiro, e a exibição está prevista para setembro.