Lucas Buda diz que vem conversando com a ex por vídeo: 'Sentimento confuso'

"Eu e a Pitel nos falamos muito pouco, só nos compromissos [de trabalho]. Falo com poucas pessoas do reality de forma frequente. Converso mais com Vini, Leidy e Yasmin. O restante falo bem menos".

Conta bancária zerada?

Em entrevista recente à QUEM, Lucas Buda falou sobre estar devendo dinheiro após sair do BBB 24. Questionado se estava com a conta bancária zerada, o ex-BBB afirma:

"O processo [após o programa] é lento. Acabei de sair da casa. Tem toda uma burocracia que demora para acontecer as coisas. Questão de regularização de documentos e tudo mais. Mas as coisas estão acontecendo, sim, e estou muito feliz de estar vivendo esse momento".

Gordofobia

Ainda no papo com a coluna, Lucas Buda repercutiu o vídeo publicado em suas redes sociais. No Instagram, ele mostrou mensagens que recebe em tom gordofóbico.