Jojo Todynho: 'Sempre fui sensual, não sou padrão e nem busco vestir 38'

Jojo conta que já chegou a pesar por volta de 80 kg e diz que este é o peso que considera ideal. "Já perdi mais de 50 kg e não tenho uma meta de peso. Emagrecer é uma consequência da cirurgia que fiz. Não me privo de nada. Não é preciso passar fome para emagrecer ou ter qualidade de emagrecimento. O que você precisa é ter um acompanhamento médico."

A apresentadora tem sido acompanhada por diversos profissionais, como psicólogo e profissional de educação física. E é com eles que ela vê o melhor resultado. "Busco saúde e qualidade de vida. Me sinto impulsionada quando vejo coisas que eu não fazia antes e hoje faço. Como cruzar as pernas ou ter mobilidade para fazer um exercício na academia. Falei disso com meu personal. Vimos a diferença na execução da atividade física. Isso é evolução."

Para os fãs (ou haters) que acompanham sua mudança corporal, Jojo diz que sempre foi sensual.

Nunca deixei de usar um biquíni ou de fazer algo por ter um corpo fora do padrão. Não sou uma mulher padrão e nem busco vestir um 38. Minhas seguidoras falam: 'Ai, meu sonho é te ver em um 38'. Isso nunca vai acontecer porque não é algo que eu quero.

Jojo ainda pondera que não basta fazer uma bariátrica, é preciso virar a chave. "Tem que ir na academia, se cuidar e manter a saúde mental em dia. A bariátrica pode ser um grande sucesso ou ser a sua destruição. Se você não tiver acompanhamento pode desenvolver distúrbios."

