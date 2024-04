Jojo Todynho faz barraco em porta de festa: 'Me chamou de ordinária'

Apesar da tentativa de "acerto de contas" ter sido feita em um canto na porta da festa, Jojo se exaltou diversas vezes. Outros jornalistas e convidados presenciaram o momento.

Antes do barraco, Jojo chegou ao evento falando que não daria entrevistas para nenhum programa da RedeTV!. Minutos depois, um pouco mais calma, ela aceitou falar com outra repórter do canal. "Mas sem polêmicas", pediu.

Para Thiago Sodré, Jojo ainda falou: "Você não pode falar das pessoas sem conhecer. Ficaria feliz se eu fosse a um podcast e mencionasse seu nome sem te conhecer?".

A cantora afirmou que chegou a pensar em responder a crítica do colunista nas redes sociais, mas refletiu e esperou o momento do acerto de contas pessoalmente.

O que o jornalista falou:

Em um vídeo publicado no Youtube no dia 23 de março, Thiago Sodré aparece criticando Jojo Todynho no programa Chupim, da Metropolitana FM.