Mário Teixeira: 'Globo queria Mar do Sertão 2, mas preferi fazer algo novo'

Mário não abandonou totalmente os personagens da novela de 2022, e resgatou nove deles, como a malvada Deodora, papel de Debora Bloch.

Eles voltaram com um tom diferente, mas é algo que a própria vida traz para cada um. No caso da Deodora, ela causou a morte do próprio filho, cumpriu pena por isso e tentou matar uma pessoa. Ela não pode voltar igual. Em 'No Rancho Fundo', Deodora surge mais atormentada e mais difícil. Seguimos com as mesmas características dos personagens, só que agora ainda mais intensas.

Em um leve spoiler, Mário deixa as portas abertas para que outros personagens de "Mar do Sertão" façam também uma visitinha em "No Rancho Fundo":

Nem só os que voltam de forma fixa podem aparecer na trama. Existiam personagens muito queridos. Serão muito bem-vindos e podem fazer uma passagem novamente.

Larissa Bocchino atua ao lado de Andrea Beltrão e Alexandre Nero em 'No Rancho Fundo' Imagem: Globo (via Instagram @labocchino)

Queridinho da Globo?

Apontado como um dos autores "queridinhos da Globo" por parecer ter encontrado a fórmula de sucesso para o horário das seis, Mário fala qual é seu segredo: