Participante de A Grande Conquista diz que pode ser filha de Xororó

Em A Grande Conquista (Record), Brunna Bernardy disse que sua mãe contou ter tido um caso com o cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho. A conquisteira falou que pode ser filha do sertanejo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto, Brunna contou a história do suposto caso que sua mãe teve com Xororó.