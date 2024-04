Marquezine e João Guilherme ficam há mais de um ano: por que não assumem?

"Mas por que eles não assumem?", questionou Pasin, antes de apontar um possível motivo. "Os fãs da Bruna são muito intensos. E parte desses fãs não aprovam o relacionamento com o João Guilherme. Basta abrir as redes sociais e ler os comentários, com a maioria falando: 'Nossa, por que ela está com esse menininho?', 'nada a ver, ela é um mulherão', 'ela tinha que estar com outra pessoa, esse menino é muito sem graça, muito bobo'. E aí ela vai assumir para quê? Para xingarem mais o João Guilherme? Para ficarem colocando energia negativa em cima do relacionamento? Então eu tenho essa teoria de que é por isso que ela não assume".

Pasin lembrou a experiência da atriz com relacionamentos públicos passados. "A Bruna Marquezine tem um histórico amoroso em que muita gente já se meteu muito na vida dela, nos relacionamentos. Ela namorou o Neymar, muita gente se meteu na vida deles. E a Bruna tem esse histórico de pessoas se metendo demais em com quem ela fica, quem ela beija, quem ela namora".

"Tem essa pressão em cima desse novo casal, mas está rolando. Acho que, como já tem um ano que eles estão juntos, aos poucos eles vão se soltando e falando 'tá bom, querem falar? falem'. E pronto", concluiu.