Gracyanne Barbosa virar a grande vilã da separação de Belo é uma injustiça

Belo e Gracyanne confirmaram que seu casamento chegou ao fim há cerca de oito meses. A influenciadora fitness admitiu que, nesse período, enquanto já estava separada, viveu um breve affair com outro homem, e que Belo sabia disso.

Lucas Pasin, no entanto, afirma que houve casos extraconjugais mútuos. "Nenhum dos dois era santo no relacionamento. Tentar colocar Gracyanne como a que traiu, a que fez Belo sofrer, a que acabou com o relacionamento, é um absurdo. Belo canta muito bem, é um querido, mas não era muito fiel. Cada canto tem uma história do Belo com alguém", acrescenta no Central Splash de sexta passada (26).