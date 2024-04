'Efeito Juliette' prende Davi e outros ex-BBBs à Globo e traz prejuízos

O BBB 24 foi um sucesso de audiência e de engajamento nas redes sociais, mas o pós-programa tem deixado os ex-participantes desesperados. A coluna, que já havia noticiado que a Globo proibiu os ex-BBBs de fazerem parcerias e publicidade sem permissão, descobriu bastidores causados pelo o que chamam internamente de "efeito Juliette".

Juliette, campeã do BBB 21, fez com que a Globo mudasse o modelo de contrato dos participantes do reality show e de outros talentos da emissora, segundo apuração da coluna. Isso porque a ex-BBB saiu do programa, de acordo com fontes, com pelo menos 15 contratos publicitários milionários, e nenhum deles previa qualquer participação para o canal.

A partir deste episódio, a Globo reforçou a VIU Hub, "a casa dos influenciadores", uma agência que cuida dos contratos publicitários de diversos talentos da emissora, entre eles, todos os ex-participantes do BBB 24. Ao assinar para participar do reality, eles também assinaram exclusividade com a agência até julho deste ano, podendo estender em alguns casos.