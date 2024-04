Davi dá pistas que quer ficar longe da fama após vencer BBB 24

Davi contou que está desenvolvendo projetos sociais para distribuição de alimentos, doação de sangue e incentivo à educação.

Para Lucas Pasin, o anúncio não foi uma surpresa. "Eu esperava que o Davi tivesse planos pensando também no social, porque combina com ele. É uma coisa que ele falou durante o programa. E, mais do que isso, o Davi inspirou muita gente. A torcida do Davi veio por uma inspiração de pessoas que querem também buscar seu espaço e ter sua oportunidade. E o Davi acabou virando referência para essas pessoas", disse ele, no Central Splash de hoje (26).

"Não há nada mais justo e que combine com a trajetória dele que ele faça um trabalho social bacana. E que ele consiga pegar esse dinheiro - que não são só os R$ 3 milhões, porque Davi vai fazer muito mais - e ajudar, colaborar, falar de educação, que é um ponto que tem a ver com a trajetória do Davi no BBB", completou Pasin.